وزير الدفاع الاسرائيلي: القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ لأجل غير مسمى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ لأجل غير مسمى لضمان الأمن.وجبل الشيخ موقع استراتيجي يطل على العاصمة السورية دمشق.