إسرائيل: ترامب دعا نتنياهو إلى البيت الأبيض في 4 شباط

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء أن بنيامين نتنياهو تلقى دعوة لحضور اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرابع من شباط.