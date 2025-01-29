الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: أتطلع للعمل مع وزير الدفاع الأميركي لتعزيز الإنفاق

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أنه يتطلع للعمل مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لزيادة الإنفاق الدفاعي.



وقال روته في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إنه أجرى "مكالمة أولى رائعة" مع هيغسيث.



وأضاف: "من أجل الردع والدفاع، يتعين علينا أن نبقى أقوياء ومتحدين ومستعدين، وهذا ما يفعله حلف شمال الأطلسي كل يوم. أتطلع إلى العمل معك لزيادة الإنفاق الدفاعي والإنتاج الدفاعي من أجل تحالف قوي".