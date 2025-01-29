تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية

أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.



وجاء إعلان هذه القرارات خلال مؤتمر في دمشق بعنوان "انتصار الثورة السورية" جمع قادة الفصائل المعارضة المسلحة التي شاركت إلى جانب هيئة تحرير الشام في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من السلطة.



وقال عبد الغني: "نعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".



وكشف أنه جرى تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي موقت للمرحلة الانتقالية "يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ".

وتضمنت القرارات، حلّ جيش النظام والأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة، وإلغاء العمل بدستور 2012، مع إيقاف جميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حلَّ مجلس الشعب المشكّل في زمن النظام واللجان المنبثقة عنه، وحلَّ حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبعُ لها من منظمات ومؤسسات ولجان.