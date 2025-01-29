المحافظون واليمين المتطرف بتبنون نصا مناهضا للمهاجرين في ألمانيا

صوّت المحافظون واليمين المتطرف في ألمانيا جنبا إلى جنب لصالح تبني نص في مجلس النواب يرمي إلى تشديد سياسات الهجرة، في خطوة تعد من المحرمات في البلاد وتأتي قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التشريعية.



والنص غير ملزم لكنّه ينطوي على رمزية كبيرة، وكان اقترحه المحافظون الذين تشير الاستطلاعات إلى أنهم الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقررة في 23 شباط/فبراير، وأيّده حزب البديل من أجل ألمانيا الذي لولا دعمه لما أُقرّ.



ونال النص 348 صوتا مؤيدا مقابل 345 صوتا معارضا فيما امتنع عشرة نواب عن التصويت.



ويدعو النص إلى صد كل الأجانب عند الحدود ما لم يحملوا وثائق دخول نظامية، بما في ذلك طالبو اللجوء.



وتم التقدم بالاقتراح إثر هجوم بالسكين نُسب إلى أفغاني مقيم بصورة غير نظامية، أوقع قتيلين أحدهما طفل، وأثار سجالا حادا في ألمانيا.