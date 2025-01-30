رئيس مفوضية اللاجئين يدعو إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الثلاثاء المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.



وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة لدى عودته من سوريا ولبنان وقبل التوجه إلى الأردن "ارفعوا العقوبات، وشجعوا إعادة الإعمار. يجب أن نفعل ذلك الآن، في بداية المرحلة الانتقالية، نحن نضيع الوقت".



وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية التركية، عاد 80 ألف سوري إلى بلادهم منذ 8 كانون الأول/ديسمبر وسقوط حكم بشار الأسد، من أصل أكثر من ثلاثة ملايين مسجلين في تركيا، حسبما قال غراندي.



وفي المجمل، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد 800 ألف مهجّر سوري إلى ديارهم، بينهم 600 ألف نازح.



وقال غراندي "يتحرك اللاجئون بشكل أسرع من السياسة. إنها بداية جيدة".