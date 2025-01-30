ترامب يوجه إدارة الطيران الاتحادية بتقييم أضرار سياسات التنوع

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، مذكرة رئاسية ثانية تطلب من إدارة الطيران الاتحادية تقييم أضرار سياسات التنوع وضمان الكفاءة في التوظيف.



وفي وقت سابق الخميس، أشار الرئيس، من دون دليل، إلى أن الاصطدام الجوي الذي أسفر عن قتلى بين طائرتين في واشنطن مساء الأربعاء كان نتيجة لجهود إدارة الطيران الاتحادية لتوظيف قوة عاملة أكثر تنوعا ومراعاة للمساواة.