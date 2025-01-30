ترامب: مصر والأردن ستقبلان باستقبال نازحين من غزة

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن مصر والأردن ستقبلان باستقبال النازحين من غزة، رغم إعلان الدولتين العربيتين رفضهما خطته لنقل الفلسطينيين من القطاع.



وجاءت تعليقات ترامب غداة رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني أي تهجير قسري لسكان غزة عقب الحرب بين حماس وإسرائيل.



وعندما سئل ترامب عن رده على الرفضين المصري والأردني وما إذا كان يفكر بفرض رسوم جمركية على البلدين لدفعهما إلى ذلك، أجاب: "سيفعلون ذلك".



وقال: "سيفعلون ذلك. نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسيفعلون ذلك".