ارتفاع حصيلة قصف قوات الدعم السريع على سوق في السودان إلى 54 قتيلا

ارتفعت حصيلة القصف الذي نفذته قوات الدعم السريع السبت على سوق في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم إلى 54 قتيلا، على ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.



وقال المصدر في مستشفى النو طالبا عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته، إن الجرحى ما زالوا يتدفقون إلى المستشفى جراء القصف الذي نسبه إلى قوات الدعم السريع.