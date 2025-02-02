مقتل شخص وحث الآلاف على الإخلاء بعد اجتياح الفيضانات شمال شرق أستراليا

أعلنت السلطات أن شخصًا لقي حتفه اليوم الأحد في ولاية كوينزلاند في شمال أستراليا بسبب فيضانات غزيرة، وحثت آلاف الأشخاص على الانتقال إلى أراض أعلى بسبب الأمطار الغزيرة.



وذكرت السلطات في كوينزلاند أن منطقة هينشينبروك شاير الساحلية تشهد فيضانات كبيرة، وهي منطقة يسكنها نحو 11 ألف شخص وتقع على بعد نحو 500 كيلومتر شمالي عاصمة الولاية برزبين. وأشارت السلطات إلى أن عدة ضواحي في مدينة تاونسفيل القريبة تأثرت أيضًا.



وقالت سلطات إدارة الطوارىء الإقليمية صباح اليوم الأحد: "يجب على سكان المناطق المنخفضة جمع معدات الإخلاء والانتقال إلى مكان آمن على أرض أكثر ارتفاعًا. قد يشكل هذا الوضع تهديدا للحياة والممتلكات".



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية على موقعها الإلكتروني أن الفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة من نظام ضغط منخفض مشبع بالرطوبة، موضحةً أن إجمالي هطول الأمطار على مدار 24 ساعة من المرجح أن يصل إلى 11.8 بوصة.



وقالت الهيئة: "احتمال هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة قد يستمر حتى أوائل الأسبوع المقبل وفقًا لقوة وموقع المنخفض الجوي".



