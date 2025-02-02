روسيا تتهم أوكرانيا بالمسؤولية عن القصف الدامي على منطقة كورسك

اتهمت الحكومة الروسية الأحد أوكرانيا بشن هجوم صاروخي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في اليوم السابق داخل مدرسة تستخدم كملجأ للمسنين في سودجا في منطقة كورسك الروسية.وكتبت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "ارتكبت القوات المسلحة الأوكرانية جريمة حرب أخرى بشن ضربة صاروخية موجهة ضد مدرسة داخلية في سودجا"، قائلةً إن عملية الاطلاق تمت من مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا.