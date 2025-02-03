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مسلحون يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب يخطفون 5 مسؤولين في كينيا

أخبار دولية
2025-02-03 | 06:35
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مسلحون يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب يخطفون 5 مسؤولين في كينيا
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مسلحون يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب يخطفون 5 مسؤولين في كينيا

ذكرت وسائل إعلام أن مسلحين يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خطفوا خمسة مسؤولين حكوميين في شمال شرق كينيا الاثنين خلال توجههم إلى العمل.

ونقلت قناة سيتيزن التلفزيونية عن مفوض المنطقة الشمالية الشرقية جون أوتينو قوله إن الحادثة وقعت في منطقة مانديرا عندما كان المسؤولون متوجهين إلى بلدة إلواك.

ونقلت صحيفة نيشن عن قائد شرطة محلي تأكيده اختطاف المسؤولين.

ولم يرد المتحدث باسم الشرطة مايكل نياجا على طلب للتعليق.

وتخوض حركة الشباب قتالا منذ سنوات في الصومال في محاولة للإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة حكمها الخاص المبني على تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.

كما تنفذ هجمات في كينيا المجاورة من أجل الضغط على نيروبي لسحب قواتها من الصومال حيث تشارك في قوة حفظ سلام دولية تدافع عن الحكومة المركزية.

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