اتصال بين الصفدي وفيدان... وهذا ما تم بحثه

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفياً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحثا في خلاله العلاقات الثنائية.



كما تم التأكيد في خلال الاتصال، على الحرص المشترك على تطويرها من خلال زيادة التعاون في عديد مجالات.



وبحث الوزيران الأوضاع في فلسطين وسوريا وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية.