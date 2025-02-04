الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخارجيةِ الإيرانية : لم يتم تبادلُ أيِ رسائلَ بين طهران ودمشق منذ سقوطِ النظام

أخبار دولية
2025-02-04 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخارجيةِ الإيرانية : لم يتم تبادلُ أيِ رسائلَ بين طهران ودمشق منذ سقوطِ النظام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الخارجيةِ الإيرانية : لم يتم تبادلُ أيِ رسائلَ بين طهران ودمشق منذ سقوطِ النظام

اعلنت المتحدثةُ باسم وزارة الخارجيةِ الإيرانية فاطمة مهاجراني، إنه لم يتم تبادلُ أيِ رسائلَ بين طهران ودمشق، منذ سقوطِ النظام وتولي أحمد الشرع قيادةَ سوريا. 

وأضافت مهاجراني في مؤتمرٍ صحافي، أن الأيامَ المقبلة، ستحمل للإيرانيين تطوراً إيجابيا في مجالِ خلقِ فرصِ عملٍ وتنميةِ الاستثمارِ والازدهارِ الاقتصادي في مجالي النفط والغاز. 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

الإيرانية

تبادلُ

رسائلَ

طهران

ودمشق

سقوطِ

النظام

LBCI التالي
الكرملين: الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة لا تزال محتجزةً بشكلٍ غيرِ قانوني
القبض على "الخَفاش" في سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-27

دبلوماسي إيراني: طهران لم تجر أي اتصالات مع الإدارة الأميركية منذ تنصيب ترامب

LBCI
منوعات
2025-01-08

المتحف الوطني في دمشق يعيد فتح أبوابه للمرة الأولى منذ سقوط النظام

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-24

واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: نشارك الحكومة السورية الجديدة معلومات استخبارية بشأن تهديدات تنظيم الدولة وتبادل المعلومات بين واشنطن ودمشق لا يعكس تأييدا كاملا لهيئة تحرير الشام

LBCI
أخبار دولية
2024-11-16

الخارجية الايرانية: طهران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك في نيويورك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:23

شخصيات سياسية مصرية تدعو للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

LBCI
أخبار دولية
08:21

الأونروا: الوضع في مخيم جنين في الضفة الغربية يتخذ منحى كارثيًا

LBCI
أخبار دولية
08:16

إطلاق نار في مدرسة في السويد

LBCI
أخبار دولية
08:14

شركة يونايتد إيرلاينز تستأنف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-03

نتانياهو في واشنطن لبحث المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
خبر عاجل
09:23

سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية

LBCI
آخر الأخبار
09:20

ترامب: مئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة ماتوا بسبب المخدرات التي تتدفق عبر حدود المكسيك وكندا

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-31

وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: مسألة تشكيل الحكومة لا بد ان تتم بملكية وطنية تامة وندعم جهود الرئيس سلام في تشكيل حكومة لا تستثني أحدًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

نشاط الرئيس عون في بعبدا اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
08:07

وزير الصحة: نسبة المصابين بمرض السرطان ترتفع بشكل كبير

LBCI
آخر الأخبار
07:42

مستقبل اتفاق وقف الاعمال العدائية...ومباحثات نتنياهو في واشنطن

LBCI
آخر الأخبار
06:37

عراقجي: المقاومة مدرسة ولا يمكن بالقصف الجوي او المجازر في حرب غزة ولبنان ان يُقضى عليها

LBCI
آخر الأخبار
06:34

وزراء عرب يوجهون رسالة لواشنطن: لا لتهجير الفلسطينيين من غزة

LBCI
أخبار دولية
06:27

الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز التعاون العملي مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
06:25

الكرملين: الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة لا تزال محتجزةً بشكلٍ غيرِ قانوني

LBCI
أخبار دولية
05:59

الأونروا تتوقع تدهور وضعها المالي

LBCI
أخبار لبنان
05:23

الجيش الاسرائيلي يعمل منذ الصباح على جرف الأشجار وإحراق عدد من المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:38

تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل

LBCI
أمن وقضاء
13:30

دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات

LBCI
أخبار لبنان
11:55

نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وأي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليّ هو عار من الصحة

LBCI
أمن وقضاء
03:39

الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هكذا سيُشيّع السيد حسن نصرالله… بين ضخامة المشهد والترقب الاسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
09:23

سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية

LBCI
حال الطقس
01:58

من منتصف ليل اليوم.. منخفض جويّ قصير المدّة وعالي الفعالية في طريقه الينا

LBCI
اقتصاد
02:14

الغاز ارتفع 5000 ل.ل....اليكم اسعار المحروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More