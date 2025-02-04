الخارجيةِ الإيرانية : لم يتم تبادلُ أيِ رسائلَ بين طهران ودمشق منذ سقوطِ النظام

اعلنت المتحدثةُ باسم وزارة الخارجيةِ الإيرانية فاطمة مهاجراني، إنه لم يتم تبادلُ أيِ رسائلَ بين طهران ودمشق، منذ سقوطِ النظام وتولي أحمد الشرع قيادةَ سوريا.وأضافت مهاجراني في مؤتمرٍ صحافي، أن الأيامَ المقبلة، ستحمل للإيرانيين تطوراً إيجابيا في مجالِ خلقِ فرصِ عملٍ وتنميةِ الاستثمارِ والازدهارِ الاقتصادي في مجالي النفط والغاز.