رئيس الوزراء البريطاني: يجب السماح للفلسطينيين بإعادة بناء منازلهم

رأى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء أنه ينبغي السماح لسكان غزة بالعودة إلى ديارهم وإعادة بنائها.



وقال ستارمر أمام البرلمان بينما يستجوبه أعضاء البرلمان "يجب السماح لهم (الفلسطينيون) بالعودة إلى ديارهم، ويجب السماح لهم بإعادة البناء، ويجب أن نكون معهم في إعادة البناء هذه في سبيل حل الدولتين".