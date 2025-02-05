غوتيريش يحذّر من أيّ محاولة لإجراء "تطهير عرقي" في غزة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من أيّ محاولة لإجراء "تطهير عرقي" في غزة، وذلك غداة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من القطاع المدمّر وسيطرة واشنطن عليه، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.



وأوضح دوجاريك أن الأمين العام سيقول في خطاب يلقيه في وقت لاحق الأربعاء إنّه "من الأهمية بمكان أن نظلّ أوفياء لأسس القانون الدولي. من الضروري تجنّب أيّ شكل من أشكال التطهير العرقي".

