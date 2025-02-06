البنتاغون يعلن احتجاز عشرة مهاجرين "يشكلون تهديدا كبيرا" في غوانتانامو

أعلن البنتاغون أن عشرة مهاجرين "يشكلون تهديدا كبيرا" وصلوا إلى غوانتانامو وهم محتجزون في المعسكر الأميركي في كوبا.وأشار البيت الأبيض لاحقا إلى أنهم أعضاء في عصابة نافذة.وجاء في بيان للبنتاغون أن "هؤلاء الأفراد العشرة يتم إيواؤهم حاليا في مرافق احتجاز شاغرة"، واصفا إياهم بأنهم "أجانب غير نظاميين".وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن "سلطات الهجرة والجمارك الأميركية تتّخذ هذا الإجراء لضمان الاحتجاز الآمن لهؤلاء الأفراد بانتظار نقلهم إلى بلدهم الأصلي أو أي وجهة مناسبة أخرى".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت لاحق إن الطائرة التي تقل المهاجرين وصلت البارحة وهم "10 أعضاء في العصابة العابرة للحدود ترين دي أراغوا".