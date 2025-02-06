وزير الخارجية الأميركيّ: لا أعتزم حضور الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين الذي ستستضيفه جنوب أفريقيا

أكّد وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، أنّه لا يعتزم حضور الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين، الذي ستستضيفه جنوب أفريقيا قريبًا.



ومن المقرر أن تستضيف جنوب أفريقيا اجتماعًا لوزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 20 و21 شباط في جوهانسبرج.



وتتولى جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من كانون الأول 2024 وحتى تشرين الثاني 2025.



وكان قد ذكر ترامب من دون تقديم دليل، أن "جنوب أفريقيا تصادر الأراضي" وأنّ "فئات معينة من الناس" تعامَل "بشكل سيء للغاية".



وقال إنه سيوقف التمويل إلى أن يُحقّق في الأمر.