رئيس بنما: إعلان الولايات المتحدة إعفاء سفنها من رسوم عبور القناة باطل تماما

أعلن الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو الخميس أنّ ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء لجهة إعفاء السفن الأميركية من دفع رسوم المرور عبر قناة بنما "باطل تماما".



وقال مولينو في مؤتمر صحافي "أنفي هذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لأنه مبنيّ على شيء باطل تماما"، واصفا الوضع الراهن بأنه "لا يطاق"، فيما أعلنت "هيئة قناة بنما" التي تدير القناة أنّها "لم تُدخل أيّ تعديل على هذه الرسوم".

واعلن رئيس بنما انسحاب بلاده من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

