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إسرائيل لا تخطّط للانسحاب من هيئات أممية أخرى بعد مقاطعتها مجلس حقوق الإنسان

أخبار دولية
2025-02-06 | 13:14
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إسرائيل لا تخطّط للانسحاب من هيئات أممية أخرى بعد مقاطعتها مجلس حقوق الإنسان
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إسرائيل لا تخطّط للانسحاب من هيئات أممية أخرى بعد مقاطعتها مجلس حقوق الإنسان

أعلنت إسرائيل الخميس أنها لا تخطط للانسحاب من هيئات أممية أخرى، بعد إعلانها مقاطعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي اعتبرته متحيّزا و"معاديا للسامية".
     
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتّهم الأربعاء مجلس حقوق الإنسان بـ"نشر معاداة السامية"، وذلك في معرض إعلانه مقاطعة حكومته لهذه الهيئة. 
     
وقال ساعر في منشور على منصة إكس إنّ "هذه الهيئة ركّزت على مهاجمة دولة ديموقراطية ونشر معاداة السامية، بدلا من تعزيز حقوق الإنسان".
     
جاء ذلك غداة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من عدد من هيئات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان.

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