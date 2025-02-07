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فرنسا ومجال الذكاء الاصطناعي: استثمار اماراتي في حرم جامعي متخصص في فرنسا

أخبار دولية
2025-02-07 | 11:13
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فرنسا ومجال الذكاء الاصطناعي: استثمار اماراتي في حرم جامعي متخصص في فرنسا
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فرنسا ومجال الذكاء الاصطناعي: استثمار اماراتي في حرم جامعي متخصص في فرنسا


اعلن وزير الخارجية الفرنسية، جان نويل باروت، فرنسا، قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي.

واضاف: "الإمارات العربية المتحدة تستثمر أكثر من 30 مليار يورو في حرم جامعي متخصص في فرنسا".
 

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