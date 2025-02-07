فرنسا ومجال الذكاء الاصطناعي: استثمار اماراتي في حرم جامعي متخصص في فرنسا

اعلن وزير الخارجية الفرنسية، جان نويل باروت، فرنسا، قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي.واضاف: "الإمارات العربية المتحدة تستثمر أكثر من 30 مليار يورو في حرم جامعي متخصص في فرنسا".