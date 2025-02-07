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الكحول المغشوشة تقتل أكثر من 100 شخص في تركيا... الضرائب والتكاليف المرتفعة على الكحول تفاقم الوضع!

أخبار دولية
2025-02-07 | 11:48
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الكحول المغشوشة تقتل أكثر من 100 شخص في تركيا... الضرائب والتكاليف المرتفعة على الكحول تفاقم الوضع!
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الكحول المغشوشة تقتل أكثر من 100 شخص في تركيا... الضرائب والتكاليف المرتفعة على الكحول تفاقم الوضع!

لقي أكثر من 100 شخص حتفهم نتيجة التسمم بعد تعاطيهم مواد كحولية مغشوشة في أنقرة وإسطنبول بعد أن حذرت السلطات من ارتفاع مبيعات مثل هذه الخمور التي تظهر باسماء علامات تجارية شهيرة.
 
وأضاف تلفزيون (إن.تي.في) أن 70 شخصا ماتوا في إسطنبول بسبب التسمم منذ 14 كانون الثاني دون أن يحدد مصدر المعلومة. ونقل عن حاكم أنقرة فاسيب شاهين قوله إن 33 شخصا آخرين لاقوا حتفهم في العاصمة التركية منذ بداية العام. وقال التلفزيون إن 230 شخصا آخرين في المدينتين نقلوا للعلاج بالمستشفيات. وأوضح أن 40 ممن نقلوا إلى المستشفيات في حالة حرجة.
 
وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية بشدة في السنوات القليلة الماضية بسبب الضرائب الباهظة التي فرضها حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو المرجعية الإسلامية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتواجه شركات إنتاج المشروبات الكحولية أعباء ضريبية كبيرة وقيودا أخرى.
 
ودفعت التكاليف المرتفعة بعض المستهلكين والمتاجر والمطاعم والحانات إلى الاعتماد على كحوليات مغشوشة ومصنوعة بطريقة بدائية، مما أدى إلى ارتفاع حالات التسمم في السنوات القليلة الماضية.
 
وزادت الحكومة من جديد الضرائب على منتجات الكحول والتبغ لعام 2025 في الثالث من كانون الثاني.
 
وقال مكتب حاكم إسطنبول الشهر الماضي إنه اتخذ خطوات للتصدي لمبيعات وتوزيع الكحوليات المغشوشة تضمنت إلزام متاجر بيع الكحوليات بوضع كاميرات، ووقف أو إلغاء رخص البيع، وعمليات تفتيش منتظمة.
 
وقال تلفزيون إن.تي.في نقلا عن حكام محليين إن السلطات ألقت القبض على 13 شخصا في أنقرة و11 آخرين في إسطنبول.

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