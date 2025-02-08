عشرة قتلى على الأقل في هجوم جهادي في شمال مالي

قتل عشرة أشخاص على الأقل الجمعة قرب غاو بشمال مالي في هجوم يشتبه بأنه جهادي استهدف موكبا من آليات عدة يواكبه الجيش المالي ومرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية، على ما علمت وكالة فرانس برس من مسؤولين محليين ومصدر أمني.ومالي دولة فقيرة يحكمها مجلس عسكري بعد انقلابين في 2020 و2021، وتعاني منذ 2012 أزمة متعددة الأبعاد مع وقوع هجمات قاتلة تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى قطاع الطرق والعصابات الإجرامية.