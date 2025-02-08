وصول أكثر من 100 معتقل فلسطينيّ أفرجت عنهم إسرائيل إلى قطاع غزة

وصل أكثر من مئة معتقل فلسطيني أفرج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، في خامس عملية تبادل معتقلين ورهائن في إطار اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل.



ونقل المعتقلون المفرج عنهم في حافلتين برفقة فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، إلى مستشفى "غزة الأوروبي" لإجراء فحوصات طبية، حيث كان مئات الفلسطينيين باستقبالهم.