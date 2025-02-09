الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاض أميركي يمنع فريق إيلون ماسك من الاطلاع موقتا على أنظمة مدفوعات بوزارة الخزانة

أخبار دولية
2025-02-09 | 00:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاض أميركي يمنع فريق إيلون ماسك من الاطلاع موقتا على أنظمة مدفوعات بوزارة الخزانة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قاض أميركي يمنع فريق إيلون ماسك من الاطلاع موقتا على أنظمة مدفوعات بوزارة الخزانة

أصدر قاض اتحادي أميركي أمرا بمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية التي يتولاها الملياردير إيلون ماسك، ومسؤولين سياسيين معينين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الاطلاع موقتا على أنظمة مدفوعات بوزارة الخزانة.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن بول إنغلماير أنه اتخذ قراره درءا لمخاطر الكشف عن معلومات حساسة بشكل غير صحيح. وتُستخدم الأنظمة الحكومية محل قرار القاضي في التعامل مع تريليونات الدولارات من المدفوعات.

وأصدر القاضي هذا الأمر بعد أن رفع تحالف من المدعين العامين الديمقراطيين من 19 ولاية أميركية دعوى قضائية الجمعة دفعوا فيها بعدم وجود صلاحية قانونية لوزارة الكفاءة الحكومية للوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة الأميركية.

ووصف ماسك عبر منصة إكس التي يمتلكها قرار القاضي بأنه "مجنون تماما"، قائلا إن مثل هذا الأمر "سيوفر الحماية لمحتالين"، من دون تقديم دليل على ذلك.

وأضاف ماسك: "كيف يمكننا منع الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب من دون النظر في كيفية إنفاق الأموال؟"، واصفا القاضي إنغلماير بأنه "ناشط في ثوب قاض".

وجاء في الدعوى القضائية أن ماسك وفريقه يمكن أن يعطلوا التمويل الاتحادي لعيادات صحية ودور رياض الأطفال ومبادرات المناخ وغيرها من البرامج، وأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يمكن أن يستخدم المعلومات لتعزيز أجندته السياسية.

وقال المدعون العامون في الولايات إن اطلاع وزارة الكفاءة الحكومية على هذه الأنظمة "يشكل أيضا مخاطر أمنية سيبرانية هائلة تعرض مبالغ ضخمة من التمويل للولايات وسكانها للخطر" وإن هدفهم هو الحصول على أمر موقت يمنع وصول فريق الوزارة إلى هذه الأنظمة.

وقال القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، إن طلبات ممثلي الادعاء بالولايات كانت "قوية بشكل خاص" وكانت دافعا له لاتخاذ مثل هذا القرار على نحو عاجل، مشيرا إلى أن جلسة أخرى ستعقد للنظر في هذه القضية أمام قاض آخر في 14 شباط.

أخبار دولية

قاض أميركي

إيلون ماسك

مدفوعات

وزارة الخزانة

LBCI التالي
ترامب يلغي التصاريح الأمنية لبلينكن وسوليفان
زعيم كوريا الشمالية ينتقد التعاون العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-08

بلينكن: إيلون ماسك "مواطن" أميركي "يحق له التعبير عن آرائه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-15

إيلون ماسك يدخل الإدارة الأميركية الجديدة من باب الـدوج

LBCI
أخبار دولية
2024-11-13

ترامب يكافئ إيلون ماسك بدور قيادي في وزارة كفاءة الحكومة

LBCI
أخبار دولية
2025-01-15

شرطة البورصة الأميركية تلاحق إيلون ماسك لشرائه في 2022 أسهما في تويتر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:33

الجيش الأوكراني: أسقطنا 70 طائرة مسيرة من أصل 151 أطلقتها روسيا خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
03:27

الكرملين يحجم عن تأكيد أو نفي تقارير عن محادثة بين بوتين وترامب

LBCI
أخبار دولية
02:46

في 27 شباط... مصر تستضيف قمة عربية طارئة لبحث التطورات "الخطيرة" للقضية الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
02:04

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين في عملية موسعة بالضفة الغربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:57

تعرفوا الى وزير الزراعة الجديد نزار هاني...

LBCI
أخبار لبنان
07:45

معلومات الـLBCI: بري أشار أمام اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد

LBCI
أخبار لبنان
09:46

تعرّفوا إلى وزيرة الشباب والرياضة

LBCI
أخبار لبنان
15:10

جنبلاط يتصل بالرؤساء عون وبري وسلام مهنئاً بإنجاز تشكيل الحكومة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بداية واعدة للسائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي في بطولة الفورمولا ٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مهرجان ابوظبي انطلق وهذا ما يحمله من رسائل ثقافية وجسور تواصل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

دفعة خامسة من تبادل الأسرى في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أورتيغاس اختتمت جولتها في لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

نتنياهو يسعى الى تأجيل مباشرة المفاوضات حول المرحلة الثانية لصفقة الاسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

دخان التّشكيل الأبيض تصاعد من قصر بعبدا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:09

حكومة الرئيس سلام شُكّلت... إليكم أسماء الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
10:57

السيرة الذاتية لحنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية

LBCI
خبر عاجل
08:43

الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرًا

LBCI
منوعات
13:17

مأساة في دولة عربية... "نودلز" سريعة التحضير تتسبب في وفاة طفلتين شقيقتين

LBCI
خبر عاجل
12:05

الرئيس عون: توافقت مع الرئيس سلام على الاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى احزاب سياسية وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك وتشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة

LBCI
أخبار لبنان
10:56

ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام

LBCI
أخبار لبنان
07:45

معلومات الـLBCI: بري أشار أمام اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد

LBCI
أخبار لبنان
09:46

تعرّفوا إلى وزيرة الشباب والرياضة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More