دبلوماسي كبير: روسيا تنتظر إشارات ملائمة من أميركا بشأن التواصل بينهما

نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة قوله اليوم الأحد إن روسيا تنتظر "الإشارات الملائمة" من واشنطن بشأن التواصل مع موسكو.



وقال نيبينزيا، وهو الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من منطلق "المساواة" شريطة وضع مصالحها في الحسبان.