كوريا الشمالية تندّد بـ"عمل عسكري عدائي" بعد رسو غواصة أميركية في الجنوب

اتّهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالانخراط في "عمل عسكري عدائي" بعد أن رست غواصة تابعة للبحرية الأميركية في كوريا الجنوبية لإعادة التموّن.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله في بيان: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء العمل العسكري العدائي الأميركي الخطير الذي يمكن أن يقود المواجهة العسكرية الحادة في المنطقة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية إلى نزاع فعلي بين القوات المسلحة".