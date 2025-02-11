العاهل الأردنيّ خلال اجتماعه بترامب: نحن ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

شدد العاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، في واشنطن، على موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.



وقال، في منشور على منصة إكس: "أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد."



وأضاف: "يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنسانيّ الصعب في القطاع."



وأكّد أنّ "السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة".



ولفت إلى أنّ "الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار".