زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرت الثلاثاء، أن أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو ثلاث سنوات.



وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة غارديان البريطانية: "سنبادل أراضي بأخرى"، مضيفا أنه يمكن أن يعرض تسليم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك منذ ستة أشهر.