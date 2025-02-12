عبور أول سفينتين للبحرية الأميركية من مضيق تايوان منذ تنصيب ترامب

أبحرت سفينتان تابعتان للبحرية الأميركية عبر مضيق تايوان هذا الأسبوع في أول مهمة من نوعها منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه الشهر الماضي، مما أثار غضب الصين التي قالت إن المهمة تزيد المخاطر الأمنية.



وتمر سفن البحرية الأميركية، برفقة سفن من دول حليفة في بعض الأحيان، عبر المضيق مرة واحدة شهريا تقريبا. وتقول الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، إن الممر المائي الاستراتيجي ملك لها.



وقالت البحرية الأميركية إن السفينتين هما المدمرة المزودة بصواريخ موجهة رالف جونسون وسفينة المسح باوديتش.



وأضافت أن السفينتين عبرتا من الشمال إلى الجنوب بين يومي 10 و12 شباط.



وقال القائد بالبحرية ماثيو كومر، وهو متحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي: "تم العبور من ممر في مضيق تايوان يقع خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية".



وأضاف: "داخل هذا الممر تتمتع جميع الدول بحرية الملاحة في أعالي البحار والتحليق فوقه وغير ذلك من الاستخدامات القانونية الدولية للبحار".















