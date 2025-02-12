الكرملين: بوتين يؤكد دعم سيادة سوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الانتقالي



اجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع مكالمة هاتفية بحسب ما اعلن الكرملين الاربعاء، في أول تواصل بينهما منذ سقوط نظام بشار الاسد العام الفائت.



وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين تمنى لاحمد الشرع النجاح في خوض المهمات التي تواجه القيادة الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري"، مضيفا ان بوتين اكد دعمه "وحدة الاراضي السورية".