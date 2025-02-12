الشرع أكّد لبوتين العلاقة "الاستراتيجية الوطيدة" بين موسكو ودمشق

أكّد الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على العلاقة "الاستراتيجية الوطيدة" بين البلدين، وفق ما أفادت الرئاسة السورية، بعيد إعلان الكرملين عن المكالمة.



وأكد الشرع، وفق بيان الرئاسة، "على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطراف، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا". ووجه بوتين، وفق البيان، "دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري...لزيارة روسيا".



بدورها، أملت موسكو الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا.



وخلال المحادثة الهاتفية، شدد بوتين على "اهمية تنفيذ سلسلة من الاجراءات الهادفة الى تطبيع مستدام" للوضع في سوريا و"احياء الحوار بين السوريين"، بحسب ما افادت الرئاسة الروسية في بيان.