البيت الأبيض يندّد بقضاة "يسيئون استخدام السلطة" لتعطيل أوامر تنفيذية لترامب

اتّهم البيت الأبيض الأربعاء قضاة أميركيين بـ"إساءة استخدام سلطتهم" لتعطيل مفاعيل أوامر تنفيذية وقّعها الرئيس دونالد ترامب وتم تقديم عشرات الطعون بها أمام المحاكم.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل جسمنا القضائي، حيث يسيء قضاة محاكم في مقاطعات ليبرالية في جميع أنحاء البلاد استخدام سلطتهم لكي يعطّلوا أحاديا السلطة التنفيذية الأساسية للرئيس ترامب".



القرارات أصدرها قضاة اختارهم رؤساء جمهوريون وديموقراطيون، بمن فيهم ترامب نفسه إبان ولايته الرئاسية الأولى.



لكن ليفيت اتّهمت القضاة بـ"التصرف كنشطاء قضائيين بدلا من أن يكونوا حكام قانون صادقين".

