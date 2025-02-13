بريطانيا تعتزم تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد

أعلنت بريطانيا أنها ستعدل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز الحكومة السابقة.



وقال وزير أوروبا وأميركا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار ستيفن داوتي: "نقوم بهذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار".



وأضاف: "لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري".

