دبي توقع اتفاقية لإطلاق مشروع "دبي لوب" مع بورينغ التابعة لإيلون ماسك

شهد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم، توقيع اتفاقية لإطلاق مشروع دبي لوب مع شركة بورينغ للبنية التحتية التابعة لإيلون ماسك.