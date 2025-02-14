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نقل 14 طفلا من غزة إلى إيطاليا للعلاج
أخبار دولية
2025-02-14 | 04:53
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نقل 14 طفلا من غزة إلى إيطاليا للعلاج
نُقل 14 طفلا فلسطينيا عدد منهم مصاب بالسرطان، جوا إلى إيطاليا لتلقي علاج طبي، على ما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، هم دفعة جديدة من عشرات الأطفال الذين أُخرجوا من غزة إثر الحرب بين حماس وإسرائيل.
وقال مسؤولون إن الأطفال وأسرهم، ويبلغ عددهم الإجمالي 45 شخصا، عبروا الأربعاء معبر رفح من غزة إلى مصر حيث خضعوا لفحوص طبية في المستشفى الإيطالي في القاهرة.
ونُقلوا جوا إلى إيطاليا في طائرة عسكرية إيطالية، وكان في استقبالهم في مطار تشامبينو في روما مساء الخميس وزير الخارجية أنتونيو تاياني.
ولفت الوزير الجمعة الى أن علاج الأطفال يأتي في إطار جهود إيطاليا لتعزيز السلام والحوار في المنطقة، موضحا أنها "دبلوماسية قائمة على التضامن تعيد الأمل إلى الأكثر ضعفا وعجزا".
أخبار دولية
غزة
إيطاليا
الأطفال
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