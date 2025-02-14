زيلينسكي: مسيرة روسية أصابت منشأة تحمي المفاعل المتضرر في تشرنوبيل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ مسيّرة روسية ضربت منشأة تمّ بناؤها لاحتواء الإشعاعات في محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، مضيفا أنّ "مستويات الإشعاع لم ترتفع".وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنّ روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيّرة في جميع أنحاء البلاد خلال الليل، بما في ذلك طائرات بدون طيار هجومية، مستهدفة المناطق الشمالية حيث تقع محطة تشرنوبيل للطاقة.من جانبه، قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "الليلة الماضية، ضربت مسيّرة هجومية روسية تحمل رأسا حربية شديدة الانفجار، الغطاء الذي يحمي العالم من إشعاعات المفاعل الرابع المدمّر في محطة تشرنوبيل للطاقة النووية".وقال زيلينسكي: "الدولة الوحيدة في العالم التي تهاجم مثل هذه المواقع وتحتل منشآت طاقة نووية وتشنّ حربا بدون أي اعتبار للعواقب، هي روسيا".