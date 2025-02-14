الكرملين يؤكد أن روسيا لا تستهدف منشآت الطاقة النووية في أوكرانيا

أفاد الكرملين بأن الجيش الروسي لا يستهدف المنشآت النووية الأوكرانية بعدما قالت كييف إن مسيرة روسية استهدفت غطاء الوقاية من الإشعاعات في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا وجود لأي ضربات على مواقع منشآت نووية من هذا النوع. لا تتوافق أي مزاعم بشأن ذلك مع الواقع. لا يقوم الجيش الروسي بذلك"، بعدما أشار إلى أنه لا يملك "معلومات دقيقة" عن الضربة التي تحدّثت عنها تقارير على تشيرنوبل.