فانس: أميركا ستستخدم نفوذها الاقتصادي والعسكري في محادثاتها مع روسيا بشأن أوكرانيا

أعلن جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن سيكون بوسعها استخدام نفوذها الاقتصادي والعسكري في المحادثات مع روسيا لضمان التوصل إلى اتفاق سلام جيد بشأن أوكرانيا، لكن المتحدث باسم فانس نفى في وقت لاحق توجيهه أي تهديدات لموسكو.



وحث فانس أوروبا أيضا على زيادة الإنفاق على الدفاع، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل وصوله إلى مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو تجمع سنوي كبير للقادة السياسيين والمسؤولين العسكريين والدبلوماسيين.



وفي كلمته الرئيسية في المؤتمر، انتقد فانس الاتحاد الأوروبي بسبب وضع لوائح منظمة لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وقال إن ذلك يصل إلى مستوى الرقابة.



ولم يتطرق فانس إلى أوكرانيا إلا بشكل مختصر، قائلا إنه يأمل في التوصل إلى "تسوية معقولة".



وقال فانس في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال قبل المؤتمر إن ترامب قد يستخدم عدة أدوات اقتصادية وعسكرية للضغط على بوتين. ومن المقرر أن يلتقي فانس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم.