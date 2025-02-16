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رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا "يجب أن تتولى دورا أكبر" في الناتو

أخبار دولية
2025-02-15 | 23:30
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رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا &quot;يجب أن تتولى دورا أكبر&quot; في الناتو
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رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا "يجب أن تتولى دورا أكبر" في الناتو

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن أوروبا "يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسي" (ناتو) وأن تعمل مع الولايات المتحدة "لتأمين مستقبل أوكرانيا".
     
وجاءت تعليقاته قبيل اجتماع متوقع لزعماء أوروبيين في باريس الاثنين، رغم أن فرنسا لم تؤكد عقد الاجتماع حتى الآن.
     
وكشف مسؤول بريطاني مطلع على الأمر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن ستارمر سيحضر اللقاء إذا أقيم.
     
وقال رئيس الوزراء البريطاني في بيان: "هذه لحظة فريدة من نوعها بالنسبة لأمننا القومي، إذ نتعامل مع واقع العالم اليوم والتهديد الذي نواجهه من روسيا".
     
وأضاف: "من الواضح أن أوروبا يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسي بينما نعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مستقبل أوكرانيا ومواجهة التهديد الذي تمثله لنا روسيا".
     
وأشار ستارمر الذي من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن قريبا، إلى أن المملكة المتحدة "ستعمل على ضمان بقاء الولايات المتحدة وأوروبا معا". وقال: "لا يمكننا أن نسمح لأي انقسامات في التحالف أن تصرف انتباهنا عن الأعداء الخارجيين الذين نواجههم".
     
وجاءت تعليقات كير ستارمر بعد أن حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي لأنها لا تستطيع أن تفترض أن وجود القوات الأميركية في القارة "سيستمر إلى الأبد".
     
كما تأتي هذه التطورات فيما يسعى الزعماء الأوروبيون إلى فرض حضورهم على طاولة المحادثات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

أخبار دولية

كير ستارمر

أوروبا

الناتو

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