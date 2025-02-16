الاتحاد الأوروبي يحمل بوتين "المسؤولية النهائية" عن وفاة نافالني في السجن

أكد الاتحاد الأوروبي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل "المسؤولية النهائية" عن وفاة المعارض أليكسي نافالني، في الذكرى الأولى لرحيله في سجن بسيبيريا.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "اليوم يصادف مرور عام على وفاة زعيم المعارضة الروسي السياسي أليكسي نافالني، والتي يتحمل الرئيس بوتين والسلطات الروسية المسؤولية النهائية عنها"، داعيا إلى إطلاق جميع السجناء السياسيين.



واعتبر أن "نافالني ضحى بحياته من أجل روسيا حرة وديمقراطية".