باريس تستضيف الاثنين اجتماعا يضم "دولا أوروبية رئيسية" لمناقشة الأمن الأوروبي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع الإثنين يضم "دولا أوروبية رئيسية" لمناقشة "الأمن الأوروبي"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد.



وقال بارو لإذاعة فرانس إنتر "إن رئيس الجمهورية سيجمع غدا الدول الأوروبية الرئيسية لإجراء مناقشات حول الأمن الأوروبي"، ؤدون أن يحدد المشاركين في "اجتماع العمل" هذا.



ويأتي هذا اللقاء غداة اختتام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا والذي ألقى فيه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خطابا لاذعا هاجم فيه الاتحاد الأوروبي متهما إياه بفرض قيود على حرية التعبير.



واشار نائب الرئيس في خطابه إلى أن الأميركيين يدرسون إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا بدون الأوروبيين.

