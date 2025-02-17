برلين ترى أن "من السابق لأوانه" البحث في إرسال قوات إلى أوكرانيا

أعلنت ألمانيا أنه "من السابق لأوانه" مناقشة إرسال قوات إلى أوكرانيا كجزء من قوة حفظ سلام يحتمل تشكيلها بعدما أعلنت بريطانيا والسويد أنهما مستعدتان لمثل هذه الخطوة.



وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة كريستيان هوفمان في مؤتمر صحفي في برلين: "لقد صرحنا مرارا وتكرارا أنه يتعين علينا أولاً وقبل كل شيء الانتظار لنرى ما إذا كان السلام سيتحقق في أوكرانيا وكيف سيحصل ذلك".