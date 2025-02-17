روسيا تفرج عن أميركي مسجون قبل المحادثات الروسية - الأميركية في الرياض

أعلن الكرملين أنه تم إطلاق مواطن أميركي احتُجز لفترة وجيزة في مطار موسكو بعد اتهامه بالسفر إلى روسيا ومعه حلوى صمغية من الحشيشة، قبل محادثات الثلاثاء في السعودية ترمي إلى تحسين العلاقات الثنائية.



وردا على سؤال حول التقارير المتعلقة بإطلاق مواطن أميركي يدعى كالوب واين بايرز بعد توقيفه الجمعة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بما أنه ستتم مناقشة استعادة العلاقات الثلاثاء، يمكن رؤية هذه الأحداث في هذا السياق".