وفد تركيّ في كردستان العراق: أوجلان يعمل على حلّ "ديموقراطي" للأكراد

أكّد عضو في وفد تركيّ مناصر لقضايا الأكراد أن مؤسس حزب العمال الكردستانيّ عبد الله أوجلان يعمل من سجنه على تسوية "ديموقراطية" للنزاع بين أنقرة والمقاتلين الأكراد، بعد لقاء في أربيل مع رئيس إقليم كردستان العراق.



ويخوض حزب العمال الكردستاني نزاعا مسلحا منذ أربعة عقود مع السلطة المركزية التركية.



وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".



بعد ذلك، أجرى الوفد مباحثات مع الكتل النيابية الرئيسية في تركيا قبل السفر إلى إقليم كردستان العراق السبت للقاء مسؤولين.



والتقى الوفد الذي يضمّ كذلك النائب كسكين بايندر عن حزب المناطق الديموقراطية ويشغل مقعدين في البرلمان، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني الاثنين في أربيل.



وقال بايندر في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: "يناضل أوجلان في سبيل تطوير عملية تسوية ديموقراطية على الرغم من كل الظروف الصعبة".



وأضاف: "يعمل على إخراج القضية الكردية من مرحلة الحرب والعمليات العسكرية والتوجه نحو حل سلمي شامل".



وأشار إلى أن "خارطة الطريق هذه سوف تنهي جميع أنواع التوتر في منطقة الشرق الأوسط".



وسيتوجه الوفد إلى السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم، للقاء رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الثلاثاء.