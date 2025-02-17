وزير الدفاع الإسرائيلي يقرّر إنشاء وكالة خاصة لـ"المغادرة الطوعية" للغزيّين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" للغزيّين سيتم إنشاؤها، مع إبداء إسرائيل التزامها المقترح الأميركي بالسيطرة على القطاع الفلسطيني وتهجير سكانه.



وجاء في بيان للوزارة أن كاتس "أجرى اجتماعا اليوم (الإثنين) بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان غزة".