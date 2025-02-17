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الصين تدين حذف واشنطن عبارة "لا ندعم استقلال تايوان" من موقع حكومي أميركي
أخبار دولية
2025-02-17 | 16:55
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الصين تدين حذف واشنطن عبارة "لا ندعم استقلال تايوان" من موقع حكومي أميركي
دانت الصين خطوة الولايات المتحدة حذف عبارة "لا ندعم استقلال تايوان" من الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، وحضّت واشنطن على "تصحيح خطئها".
وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزّأ من أراضيها ولا تستبعد إعادتها إلى كنفها بالقوة إذا لزم الأمر. ولا تعترف الولايات المتحدة دبلوماسيا بتايوان لكنها تعد أكبر داعم للجزيرة، وهي حذفت في الأسبوع الماضي عبارة "لا ندعم استقلال تايوان" من مستند الوقائع الذي تعتمده الخارجية الأميركية.
وفي حين رحّبت تايبيه بالخطوة التي وصفتها بأنها "إيجابية وودية"، اعتبرتها ممثلية واشنطن في الجزيرة "روتينية". إلا أن العبارات المستخدمة لتوصيف العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان تنطوي على حساسية كبرى وقد استدعت ردا صينيا غاضبا.
وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في بكين جو فنغليان إن التغيير "يوجّه إشارات خاطئة للغاية إلى قوات انفصالية تسعى لـ"استقلال تايوان"، ولن يؤدي إلا إلى الإضرار بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان". وأضافت في بيان: "نحضّ الجانب الأميركي على... تصحيح أخطائه والتعامل بحذر مع مسألة تايوان".
وشددت على أنه "مهما تواطأت تايوان والولايات المتحدة وخطّطتا سويا، لن تتمكنا أبدا من تغيير حقيقة أن الصين واحدة وأن تايوان جزء منها".
أخبار دولية
الصين
واشنطن
استقلال
تايوان
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