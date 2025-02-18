تاس نقلًا عن بيسكوف: لا تأثير للمحادثات الروسية الأميركية على تعاون موسكو مع طِهران

نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ بدء المحادثات الروسية الأميركية لن يكون له تأثير على تعاون موسكو مع طِهران.وقال بيسكوف إنّ روسيا مستعدة لمساعدة إيران في حل المشكلات المتعلقة ببرنامجها النوويّ.