رئيس صندوق الثروة السياديّ الروسيّ واصفًا ترامب: إنّه قادر على حل المشكلات

وصف رئيس صندوق الثروة السياديّ الروسيّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، بأنّه قادر على حل المشكلات، وذلك قبيل المحادثات الأميركية الروسية في السعودية.



وهي أول مناقشات مباشرة رفيعة المستوى، منذ سنوات بين البلدين.



وقال كيريل دميترييف للصحافيين، في الرياض: "نرى حقًا أنّ الرئيس ترامب وفريقه قادرون على حل المشكلات، أشخاص تعاملوا بالفعل مع عدد من التحديات الهائلة بسرعة كبيرة وكفاءة عالية ونجاح باهر".



وأضاف: "من المهم للغاية أن نفهم أن الشركات الأميركية خسرت نحو 300 مليار دولار بسبب مغادرة روسيا. لذا فإن هناك خسائر اقتصادية ضخمة على العديد من البلدان بسبب ما يحدث الآن."



وأعرب عن اعتقاده بأنّ "الطريق إلى الأمام هو من خلال الحلول".