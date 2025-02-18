الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس صندوق الثروة السياديّ الروسيّ واصفًا ترامب: إنّه قادر على حل المشكلات
أخبار دولية
2025-02-18 | 01:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس صندوق الثروة السياديّ الروسيّ واصفًا ترامب: إنّه قادر على حل المشكلات
وصف رئيس صندوق الثروة السياديّ الروسيّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، بأنّه قادر على حل المشكلات، وذلك قبيل المحادثات الأميركية الروسية في السعودية.
وهي أول مناقشات مباشرة رفيعة المستوى، منذ سنوات بين البلدين.
وقال كيريل دميترييف للصحافيين، في الرياض: "نرى حقًا أنّ الرئيس ترامب وفريقه قادرون على حل المشكلات، أشخاص تعاملوا بالفعل مع عدد من التحديات الهائلة بسرعة كبيرة وكفاءة عالية ونجاح باهر".
وأضاف: "من المهم للغاية أن نفهم أن الشركات الأميركية خسرت نحو 300 مليار دولار بسبب مغادرة روسيا. لذا فإن هناك خسائر اقتصادية ضخمة على العديد من البلدان بسبب ما يحدث الآن."
وأعرب عن اعتقاده بأنّ "الطريق إلى الأمام هو من خلال الحلول".
آخر الأخبار
أخبار دولية
صندوق
الثروة
السياديّ
الروسيّ
واصفًا
ترامب:
المشكلات
التالي
ميدفيديف: هجوم أوكرانيا على أنابيب للنفط في روسيا قد يعطل التدفقات إلى الأسواق العالمية
ارتفاع حصيلة العواصف العاتية في الولايات المتحدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-12
مصدر لرويترز: ولي عهد السعودية ورئيس صندوق الثروة السيادية الروسي شاركا في مفاوضات بشأن الافراج عن مارك فوجل
أخبار دولية
2025-02-12
مصدر لرويترز: ولي عهد السعودية ورئيس صندوق الثروة السيادية الروسي شاركا في مفاوضات بشأن الافراج عن مارك فوجل
0
آخر الأخبار
2025-02-15
النائب سيزار أبي خليل للـLBCI: التيار الوطني أظهر أنه السيادي الوحيد والذي لم ينصاع لأحد
آخر الأخبار
2025-02-15
النائب سيزار أبي خليل للـLBCI: التيار الوطني أظهر أنه السيادي الوحيد والذي لم ينصاع لأحد
0
أخبار لبنان
2025-02-04
وزارة الزراعة: اعتداء إسرائيلي جديد على الثروة الحرجية والنباتية في بلدة حولا
أخبار لبنان
2025-02-04
وزارة الزراعة: اعتداء إسرائيلي جديد على الثروة الحرجية والنباتية في بلدة حولا
0
أخبار دولية
2025-02-07
صندوق النقد: من المبكر للغاية الحديث عن أي تحليل دقيق لتأثيرات رسوم ترامب الجمركية
أخبار دولية
2025-02-07
صندوق النقد: من المبكر للغاية الحديث عن أي تحليل دقيق لتأثيرات رسوم ترامب الجمركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:14
كوريا الشمالية تندد بتعهد "سخيف" من أميركا وحليفتين بنزع سلاحها النووي
أخبار دولية
03:14
كوريا الشمالية تندد بتعهد "سخيف" من أميركا وحليفتين بنزع سلاحها النووي
0
أخبار دولية
02:57
الشرطة التركية تعتقل 282 يشتبه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني
أخبار دولية
02:57
الشرطة التركية تعتقل 282 يشتبه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني
0
أخبار دولية
02:21
ميدفيديف: هجوم أوكرانيا على أنابيب للنفط في روسيا قد يعطل التدفقات إلى الأسواق العالمية
أخبار دولية
02:21
ميدفيديف: هجوم أوكرانيا على أنابيب للنفط في روسيا قد يعطل التدفقات إلى الأسواق العالمية
0
أخبار دولية
01:08
ارتفاع حصيلة العواصف العاتية في الولايات المتحدة
أخبار دولية
01:08
ارتفاع حصيلة العواصف العاتية في الولايات المتحدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:06
طقس لبنان مستقر ليتحوّل إلى قطبي شديد البرودة
حال الطقس
02:06
طقس لبنان مستقر ليتحوّل إلى قطبي شديد البرودة
0
حال الطقس
2025-02-12
اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة...
حال الطقس
2025-02-12
اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة...
0
أخبار لبنان
05:39
عون: العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له... وخيار الحرب لا يفيد
أخبار لبنان
05:39
عون: العدو الإسرائيلي لا يؤتمن له... وخيار الحرب لا يفيد
0
أخبار دولية
02:21
ميدفيديف: هجوم أوكرانيا على أنابيب للنفط في روسيا قد يعطل التدفقات إلى الأسواق العالمية
أخبار دولية
02:21
ميدفيديف: هجوم أوكرانيا على أنابيب للنفط في روسيا قد يعطل التدفقات إلى الأسواق العالمية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:05
بُعيد انسحاب الجيش الإسرائيليّ... المشهد من كفركلا
أخبار لبنان
03:05
بُعيد انسحاب الجيش الإسرائيليّ... المشهد من كفركلا
0
أخبار لبنان
03:04
إليكم المشهد من يارون في ظل انتشار الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
03:04
إليكم المشهد من يارون في ظل انتشار الجيش اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
16:20
الشعب اللبناني المضياف والمرحب: من كازينو لبنان الى العالم
تقارير نشرة الاخبار
16:20
الشعب اللبناني المضياف والمرحب: من كازينو لبنان الى العالم
0
أخبار لبنان
15:22
وزير الخارجية: لا سبب لأزمة دبلوماسية كبيرة بين لبنان وإيران... والأولوية لعودة اللبنانيين
أخبار لبنان
15:22
وزير الخارجية: لا سبب لأزمة دبلوماسية كبيرة بين لبنان وإيران... والأولوية لعودة اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحريري وتياره السياسي تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحريري وتياره السياسي تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أوروبا وأوكرانيا ليستا على طاولة المفاوضات في السعودية... بل في الـMenu
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أوروبا وأوكرانيا ليستا على طاولة المفاوضات في السعودية... بل في الـMenu
0
أخبار لبنان
13:30
البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
أخبار لبنان
13:30
البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
0
أخبار دولية
13:20
كل الأعين تتجه الى السعودية... وهذا هو السبب
أخبار دولية
13:20
كل الأعين تتجه الى السعودية... وهذا هو السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
صيغةُ البيان الوزاري حدّدت كيفية دفاعِ لبنان عن نفسه وصون حدوده...
تقارير نشرة الاخبار
13:15
صيغةُ البيان الوزاري حدّدت كيفية دفاعِ لبنان عن نفسه وصون حدوده...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:25
الـLBCI تحصل على المسودة الاولية للبيان الوزاري
خبر عاجل
09:25
الـLBCI تحصل على المسودة الاولية للبيان الوزاري
2
خبر عاجل
05:06
مصدر أمنيّ للـLBCI: المستهدف هو محمد شاهين عضو قياديّ عسكريّ مركزيّ في حركة "حماس"
خبر عاجل
05:06
مصدر أمنيّ للـLBCI: المستهدف هو محمد شاهين عضو قياديّ عسكريّ مركزيّ في حركة "حماس"
3
خبر عاجل
17:28
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع
خبر عاجل
17:28
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع
4
خبر عاجل
14:40
وزير الخارجية لـ"عشرين 30": طلبنا من سفيرنا في إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل ايست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة وأولويتنا هي عودة اللبنانيين الى بلدهم ولا يجوز بقائهم هناك بسبب عدم اعطاء أذونات
خبر عاجل
14:40
وزير الخارجية لـ"عشرين 30": طلبنا من سفيرنا في إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل ايست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة وأولويتنا هي عودة اللبنانيين الى بلدهم ولا يجوز بقائهم هناك بسبب عدم اعطاء أذونات
5
خبر عاجل
09:36
الرئيس عون أعطى توجيهاته الصارمة واللازمة للأجهزة الأمنية بعدم السماح بإغلاق طريق المطار
خبر عاجل
09:36
الرئيس عون أعطى توجيهاته الصارمة واللازمة للأجهزة الأمنية بعدم السماح بإغلاق طريق المطار
6
خبر عاجل
13:11
وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا
خبر عاجل
13:11
وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا
7
خبر عاجل
01:56
تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات
خبر عاجل
01:56
تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات
8
خبر عاجل
11:32
النائب السابق وليد جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية وهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار ولا مانع من اجراءات التفتيش
خبر عاجل
11:32
النائب السابق وليد جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية وهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار ولا مانع من اجراءات التفتيش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More