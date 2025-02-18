الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع زيلينسكي إذا لزم الأمر

أكد الكرملين أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع فولوديمير زيلينسكي "إذا لزم الأمر"، مع تجديده التشكيك بشرعية الأخير كرئيس لأوكرانيا.



وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنّ بوتين بنفسه قال إنّه سيكون مستعدًا للتفاوض مع زيلينسكي إذا لزم الأمر، لكن الإطار القانوني للاتفاقات يجب أن يخضع للنقاش"، في إشارة الى شكوك تبديها موسكو بشأن "شرعية" زيلينسكي الذي انتهت ولايته رسميا في أيار 2024.